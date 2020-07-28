Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Варшаве открыли новое помещение посольства Украины в Польше

Вторник, 28 июля 2020, 09:00
В Варшаве открыли новое помещение посольства Украины в Польше
Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович

 

 В Варшаве состоялось официальное открытие нового помещения посольства Украины в Республике Польша при участии министров иностранных дел двух стран Дмитрия Кулебы и Яцека Чапутовича.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Новое здание расположено в одном из самых престижных районов Варшавы - Мокотове.

"Это помещение поражает. Оно с самого входа показывает Украину именно такой, какой мы хотим, чтобы ее видели за рубежом. Современной, комфортной, элегантной, удобной и полной смыслов. Это здание символизирует ту Украину, которую мы строим", - заявил на открытии Дмитрий Кулеба.

Министр особо отметил тот факт, что в новом помещении первым начнет работу именно консульский отдел посольства. По его словам, защита прав и интересов граждан Украины, проживающих, находящихся, учащихся сейчас в Польше находится среди важнейших приоритетов министерства.

"Хотим и работаем также над тем, чтобы новое здание стало своеобразным культурно-информационным центром и дополнительной площадкой для проведения мероприятий, встреч представителей украинской общины и бизнеса", - добавил он.

Недвижимость на ул. А.Мальчевского 17 в Варшаве, в которой расположилось новое помещение посольства, Украина приобрела еще в 2011 году. В январе 2012 года начались ремонтные работы, но уже в апреле 2013 года их пришлось приостановить из-за нехватки финансирования.

В сентябре 2019 года строительство возобновилось, а уже в мае этого года польская сторона предоставила официальное разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Напомним, во время визита в Варшаву Кулеба заявил, что Украина ожидает от Польши лидерской роли в будущей международной платформе по деоккупации Крыма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Польша
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: