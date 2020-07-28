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Байден переможе Трампа на виборах президента США з імовірністю 91% – The Economist

Вівторок, 28 липня 2020, 09:18
Байден переможе Трампа на виборах президента США з імовірністю 91% – The Economist

Американське видання The Economist змоделювало можливий результат виборів президента і на цю мить з великою ймовірністю Джо Байден перемагає Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", модель представлена ​​на сайті видання.

На виборах президента США, які заплановані на 3 листопада, перемога визначається не більшістю голосів виборців, а розподілом голосів у колегії виборників, число яких за того чи іншого кандидата залежить від результатів голосування в конкретних штатах.

На попередніх виборах Гілларі Клінтон випередила Трампа в національному голосуванні, але поступилася за результатами голосування колегії виборників.

Згідно з моделлю The Economist, ймовірність перемоги Байдена в колегії виборників оцінюється як 91%, або 9 шансів з 10, залишаючи Трампу 9% і 1 шанс з 10. Діапазон можливої ​​кількості виборців, які проголосують за Байдена, прогнозується на рівні 248-413, за Трампа - 125-290.

Що стосується більшості голосів, то, за прогнозом, тут ймовірність перемоги ще вища - 99%, або 19 шансів з 20.

Модель пророкує перемогу Байдена у 25 штатах, Трампа - у 20. У п'яти штатах результат голосування залишається непередбачуваним (Північна Кароліна, Аризона, Огайо, Джорджія, Айова).

Модель The Economist оновлюється щодня, вона формує прогноз на основі даних національних опитувань і економічних індикаторів.

Модель працює шляхом імітації 20 000 варіантів виборів, щоразу змінюючи частки голосів кандидатів, щоб врахувати помилки при опитуваннях, зміни в явці виборців або політичну обстановку і результати агітації.

У першій половині березня прогноз шанси на перемогу Трампа і Байдена були практично рівні, але далі шанси колишнього віцепрезидента США стабільно ростуть.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибориТрампБайден
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