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Байден победит Трампа на выборах президента США с вероятностью 91% – The Economist

Вторник, 28 июля 2020, 09:18

Американское издание The Economist смоделировало возможный результат выборов президента и на данный момент с большой вероятностью Джо Байден побеждает Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", модель представлена ​​на сайте издания.

На выборах президента США, которые запланированы на 3 ноября, победа определяется не большинством голосов, а распределением голосов в коллегии выборщиков, количество которых за того или иного кандидата зависит от результатов голосования в конкретных штатах.

На предыдущих выборах Хиллари Клинтон опередила Трампа в национальном голосовании, но уступила по результатам голосования коллегии выборщиков.

Согласно модели The Economist, вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков оценивается как 91%, или 9 шансов из 10, оставляя Трампу 9% и 1 шанс из 10. Диапазон возможного количества избирателей, которые проголосуют за Байдена, прогнозируется на уровне 248-413, за Трампа - 125-290.

Что касается большинства голосов, то, по прогнозу, здесь вероятность победы еще выше - 99%, или 19 шансов из 20.

Модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Трампа - в 20. В пяти штатах исход голосования остается непредсказуемым (Северная Каролина, Аризона, Огайо, Джорджия, Айова).

Модель The Economist обновляется ежедневно, она формирует прогноз на основе данных национальных опросов и экономических индикаторов.

Модель работает путем имитации 20 тысяч вариантов выборов, каждый раз меняя доли голосов кандидатов, чтобы учесть ошибки при опросах, изменения в явке избирателей или политическую обстановку и результаты агитации.

В первой половине марта шансы на победу Трампа и Байдена были практически равны, но дальше шансы бывшего вице-президента США стабильно растут.

Темы: СШАвиборыТрампБайден


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