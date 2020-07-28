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Уряд Чехії відкинув спробу легалізувати евтаназію

Вівторок, 28 липня 2020, 10:22

Уряд Чехії відхилив нову спробу легалізувати евтаназію, представлену, зокрема, депутатами від керівної партії ANO та "Піратами".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Міністерство охорони здоров'я, внутрішніх справ і соціальних справ, Верховний суд, вища прокуратура, Чеська єпископська конференція та Асоціації роботодавців виступили проти цієї ініціативи. Тільки міністерство юстиції зайняло нейтральну позицію щодо цієї пропозиції.

У Чеській Республіці евтаназія зараз карається як вбивство. У більшості країн вона заборонена законом. Вперше таку практику легалізували в 2002 році Нідерланди. Президент Мілош Земан є одним з противників спроб законодавчо закріпити вбивство пацієнта лікарем в Чеській Республіці.

Теми: Чехіямедицина


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