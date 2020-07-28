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Правительство Чехии отвергло попытку легализовать эвтаназию

Вторник, 28 июля 2020, 10:22

Правительство Чехии отклонило новую попытку легализовать эвтаназию, представленную, в частности, депутатами от правящей партии ANO и "Пиратами".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Министерство здравоохранения, внутренних дел и социальных дел, Верховный суд, прокуратура, Чешская епископская конференция и Ассоциации работодателей выступили против этой инициативы. Только министерство юстиции заняло нейтральную позицию по этому предложению.

В Чешской Республике эвтаназия сейчас карается как убийство. В большинстве стран она запрещена законом. Впервые такую ​​практику легализовали в 2002 году Нидерланды. Президент Земан является одним из противников попыток законодательно закрепить убийство пациента врачом в Чешской Республике.

Предложение депутатов состоит в том, чтобы обеспечить правовую основу для возможности ассистированной смерти пациентов, которые не хотят проходить паллиативную помощь, является взрослыми и самодостаточными, их просьбы делается добровольно и без принуждения, они неизлечимо больны из-за травмы или болезни, и эта ситуация неизбежна. Участие врачей, как предполагается в предложении, должна быть исключительно добровольным.

Критики инициативы указывали на ее несоответствие Хартии основных прав и свобод, согласно которой каждый человек имеет право на жизнь и никто не может быть лишен его жизни. По мнению министерства социальных дел, это предложение содержит мало гарантий от возможной ошибки или прямого нарушения.

Последняя аналогичное предложение было отклонено правительствами CSSD, ANO и KDU-ČSL в 2016 году. Проект предусматривал, что возможность эвтаназии должна быть доступна людям только в безнадежном состоянии.

Темы: Чехиямедицина


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