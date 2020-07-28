Майже 100 нардепів вимагають звільнити Степанова

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Джерело: сайт ВР, пресслужба партії "Голос"

Дослівно "Голос": "Підписи під проектом постанови про звільнення Степанова поставили 96 народних депутатів майже з усіх фракцій парламенту".

Деталі: Постанову № 3938 зареєстрували 27 липня. Наразі її передали на розгляд керівництву Верховної Ради.

Підставами для звільнення Степанова парламентарі зазначили "його непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність та професійну недбалість".

Зокрема, нардепи вважають, що під його керівництвом МОЗ не може протидіяти COVID-19 і навіть костюми для медиків було закуплено за завищеними вдвічі цінами, а отримали вони їх із затримкою у кілька місяців.

Окрім того, зазначають в "Голосі", через бездіяльність Степанова зірвали процес закупівлі ліків для тяжко хворих українців. Так, ДП "Медзакупівлі України" три місяці чекало на наказ МОЗ, який би дозволив їм розпочати процес.

У пресслужбі партії додали, що велика частина держпрограм не передана міжнародним організаціям, а це означає, що хворі на гепатит, туберкульоз, легеневу гіпертензію та інші захворювання просто будуть помирати без ліків.

Народні депутати вважають, що Степанов ставить під загрозу роботу українських лікарень, атакуючи керівництво Національної служби здоров’я України.

Зокрема, у червні міністр без конкурсу хотів змінити голову НСЗУ, а минулого тижня на розгляд Кабміну намагалися винести рішення про звільнення нинішньої керівниці НСЗУ Оксани Мовчан та ще одного топ-менеджера відомства – Наталії Рябцевої.