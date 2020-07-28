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Почти 100 нардепов требуют уволить Степанова

Вторник, 28 июля 2020, 10:32

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Источник: сайт ВР, пресс-служба партии "Голос"

Дословно "Голос": "Подписи под проектом постановления об увольнении Степанова поставили 96 народных депутатов почти из всех фракций парламента".

Детали: Постановление № 3938 зарегистрировали 27 июля. Сейчас его передали на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Основаниями для увольнения Степанова парламентарии отметили "его непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную халатность".

В частности, нардепы считают, что под его руководством Минздрав не может противодействовать COVID-19 и даже костюмы для медиков было закуплено по завышенным вдвое ценам, а получили они их с задержкой в ​​несколько месяцев.

Кроме того, отмечают в "Голосе", из-за бездействия Степанова сорвали процесс закупки лекарств для тяжелобольных украинцев. Так, ГП "Медзакупивли Украины" три месяца ожидало приказ Минздрава, который бы позволил им начать процесс.

В пресс-службе партии добавили, что большую часть госпрограмм не передано международным организациям, а это значит, что больные гепатитом, туберкулезом, легочной гипертензией и другими заболеваниями просто будут умирать без лекарств.

Народные депутаты считают, что Степанов ставит под угрозу работу украинских больниц, атакуя руководство Национальной службы здоровья Украины.

В частности они заявили, что в июне министр без конкурса хотел сменить главу НСЗУ, а на прошлой неделе на рассмотрение Кабмина пытались вынести решение об увольнении нынешней руководительницы НСЗУ Оксаны Мовчан и еще одного топ-менеджера ведомства - Натальи Рябцевой.

Украинская правда
Темы: МинздравВерховная Радаувольнение


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