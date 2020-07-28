Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На базі відпочинку Львівщини вибухнула автівка: є загиблий

Вівторок, 28 липня 2020, 11:01

На базі відпочинку у Мостиському районі Львівщини вибухнула автівка, у салоні машини виявили тіло 41-річного львів’янина.

Джерело: пресслужба поліції Львівської області

Дослівно: "28 липня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з відпочинкових баз, розташованій у Мостиському районі, стався вибух. У результаті події загинула людина".

Деталі: На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

Правоохоронці виявили пошкоджений внаслідок вибуху автомобіль "Міцубіші Паджеро", у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя.

Особу загиблого встановили – ним виявився 41-річний львів’янин.

 

Наразі проводяться слідчі дії, поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Українська правда
Теми: Львівщинаполіціявибухавто


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майже 100 нардепів вимагають звільнити Степанова

Коронавірус в Україні: 919 нових випадків, у Києві знову різкий стрибок

відеоПорошенко: У Зеленського працюють люди, які лобіюють інтереси російської церкви

Фото, відеоСекс-квартира і мільйон з ями: журналісти розібралися у доходах Киви

Новини 27 липня: соціологія виборів, "всеосяжне перемир’я"

Пандемія COVID-19 посилюється: глава ВООЗ скликає надзвичайний комітет

Усі новини...
Львівщина
Коронавірус в Україні: 919 нових випадків, у Києві знову різкий стрибок
Завезли без оподаткування товару на 10 млн: судитимуть Львівських митників
На Львівщині поліцейський наїхав на пішохода та втік
Останні новини
11:26
Депутат "Слуги народу" Гетманцев підхопив коронавірус
11:25
Курс валют на 28 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:22
Шукають 5-ту добу: полтавського викрадача досі не спіймали
11:08
Наприкінці липня "Укрзалізниця" подовжить курсування 17 регіональних поїздів
11:07
YouTube заблокував російський канал "Царьград" і товариство Малофєєва
11:01
фотоНа базі відпочинку Львівщини вибухнула автівка: є загиблий
10:57
У МОЗ вважають, що в Україні немає проблеми чорної трансплантації
10:50
У Києві понад сотня нових хворих на COVID-19
10:41
Закон про легалізацію грального бізнесу передали на підпис Зеленському
10:32
Майже 100 нардепів вимагають звільнити Степанова
Усі новини...