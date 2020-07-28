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На базі відпочинку Львівщини вибухнула автівка: є загиблий

Вівторок, 28 липня 2020, 11:01
На базі відпочинку Львівщини вибухнула автівка: є загиблий

На базі відпочинку у Мостиському районі Львівщини вибухнула автівка, у салоні машини виявили тіло 41-річного львів’янина.

Джерело: пресслужба поліції Львівської області

Дослівно: "28 липня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з відпочинкових баз, розташованій у Мостиському районі, стався вибух. У результаті події загинула людина".

Деталі: На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

Правоохоронці виявили пошкоджений внаслідок вибуху автомобіль "Міцубіші Паджеро", у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя.

Особу загиблого встановили – ним виявився 41-річний львів’янин.

 

Наразі проводяться слідчі дії, поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Українська правда
Теми: Львівщинаполіціявибухавто
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