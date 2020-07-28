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На базе отдыха Львовщины взорвалась машина: есть погибший

Вторник, 28 июля 2020, 11:01
На базе отдыха Львовщины взорвалась машина: есть погибший

На базе отдыха в Мостисском районе Львовщины взорвалась машина, в салоне машины обнаружили тело 41-летнего львовянина.

Источник: пресс-служба полиции Львовской области

Дословно: "28 июля, около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек".

Детали: На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

Правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль "Мицубиши Паджеро", в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни.

Личность погибшего установили - им оказался 41-летний львовянин.

 

Проводятся следственные действия, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Украинская правда
Темы: Львовщинаполициявзрывавто
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