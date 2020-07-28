YouTube заблокував російський канал "Царьград" і товариство Малофєєва

Відеохостинг YouTube, що належить Google, заблокував акаунт російського консервативного телеканалу "Царьград" без можливості відновлення.

Джерело: "Новая газета"

Деталі: Причиною блокування цього акаунту стало "порушення експортного законодавства".

Представники каналу заявляють, що не отримували жодних повідомлень від сервісу про підготовку блокування і його причини, і мають намір оскаржити рішення в суді.

Згідно з даними SocialBlade, за день до блокування у каналу було 1,06 млн підписників.

YouTube заблокировал канал Царьград ТВ❗



Все наши материалы будут доступны в социальных сетях, на канале в Яндекс.Эфире (https://t.co/H4LboN8T1O), а так же на нашем сайте. pic.twitter.com/CC6jEs81In — Телеканал Царьград (@tsargradtv) July 27, 2020

Разом із цим було заблоковано і YouTube-канал товариства "Двуглавый орел", яке очолює засновник "Царьграда", бізнесмен Костянтин Малофєєв.

У повідомленні сервісу йдеться: "Заблоковано за порушення правил спільноти".

Довідка: Канал "Царьград" з'явився в 2015 році і позиціонує себе як "перший російський консервативний інформаційно-аналітичний телеканал", із кінця 2017 року він припинив мовлення і повністю перейшов в онлайн.

Тоді ж, восени 2017 року, Малофєєв створив і "Двуглавого орла", яке визначив як "товариство розвитку російського історичного просвітництва"; собі за мету воно ставить пропаганду монархізму і історії дореволюційної Росії.

Сам Малофєєв через звинувачення у фінансуванні військового конфлікту на сході України з 2014 року перебуває під санкціями Євросоюзу, США та Канади.