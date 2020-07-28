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YouTube заблокировал российский канал "Царьград" и общество Малофеева

Вторник, 28 июля 2020, 11:07

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского консервативного телеканала "Царьград" без возможности восстановления.

Источник: "Новая газета"

Детали: Причиной блокировки аккаунта этого стало "нарушение экспортного законодательства".

Представители канала заявляют, что не получали никаких уведомлений от сервиса о готовящейся блокировке и ее причинах, и намерены оспорить решение в суде.

Согласно данным SocialBlade, за день до блокировки у канала было 1,06 млн подписчиков.

Вместе с этим был заблокирован и YouTube-канал общества "Двуглавый орел", которое возглавляет основатель "Царьграда" бизнесмен Константин Малофеев.

В уведомлении сервиса говорится: "Заблокировано за нарушение правил сообщества"..

Справка: Появившийся в 2015 году канал "Царьград" позиционирует себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал", с конца 2017 года они прекратили вещание и полностью перешли в онлайн.

Тогда же, осенью 2017 года Малофеев создал и "Двуглавого орла", которое определил как "общество развития русского исторического просвещения"; своей целью оно ставит пропаганду монархизма и истории дореволюционной России.

Сам Малофеев из-за обвинений в финансировании военного конфликта на востоке Украины с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, США и Канады.



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