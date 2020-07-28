YouTube заблокировал российский канал "Царьград" и общество Малофеева
Принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского консервативного телеканала "Царьград" без возможности восстановления.
Источник: "Новая газета"
Детали: Причиной блокировки этого аккаунта стало "нарушение экспортного законодательства".
Представители канала заявляют, что не получали никаких уведомлений от сервиса о готовящейся блокировке и ее причинах, и намерены оспорить решение в суде.
Согласно данным SocialBlade, за день до блокировки у канала было 1,06 млн подписчиков.
YouTube заблокировал канал Царьград ТВ❗— Телеканал Царьград (@tsargradtv) July 27, 2020
Все наши материалы будут доступны в социальных сетях, на канале в Яндекс.Эфире (https://t.co/H4LboN8T1O), а так же на нашем сайте. pic.twitter.com/CC6jEs81In
Вместе с этим был заблокирован и YouTube-канал общества "Двуглавый орел", которое возглавляет основатель "Царьграда" бизнесмен Константин Малофеев.
В уведомлении сервиса говорится: "Заблокировано за нарушение правил сообщества"..
Справка: Канал "Царьград" появился в 2015 году и позиционирует себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал", с конца 2017 года они прекратили вещание и полностью перешли в онлайн.
Тогда же, осенью 2017 года Малофеев создал и "Двуглавого орла", которое определил как "общество развития русского исторического просвещения"; своей целью оно ставит пропаганду монархизма и истории дореволюционной России.
Сам Малофеев из-за обвинений в финансировании военного конфликта на востоке Украины с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, США и Канады.