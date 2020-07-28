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В Росії наказали бібліотекам прибрати із загального доступу книги 18+

Вівторок, 28 липня 2020, 12:00
Фото chmnu.edu.ua

Міністерство культури Росії наказало бібліотекам прибрати з загального доступу в залах книги, що містять інформацію, марковану "18+" і заборонену для розповсюдження серед дітей.

Джерело: тест наказу на порталі правової інформації РФ, Медуза

Дослівно: "Наказую: 1. Затвердити правила надання та розміщення загальнодоступними бібліотеками інформаційної продукції, що містить інформацію, заборонену для розповсюдження серед дітей відповідно до ч.2 ст. 5 Федерального закону "Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їхньому здоров'ю та розвитку"".

Деталі: Міністерство наказало бібліотекам зберігати книги з маркуванням 18+ або зі словами "заборонено для дітей" в окремих залах, які закриваються на ключ і недоступні для неповнолітніх.

Якщо окремого залу в бібліотеці немає, то книги "18+" повинні зберігати в окремій "шафі під безпосереднім контролем співробітника бібліотеки", яка недоступна для дітей.

Також бібліотекарям наказали видавати читачам книги, які "відповідають їхньому віку".

За даними Медузи, вікову класифікацію інформаційної продукції ввели у 2012 році. Вона передбачає п'ять градацій: 0+, 6+, 12+, 16+ і 18+.

У жовтні 2019 року депутати Держдуми запропонували відмовитися від вікового маркування 0+, 6+, 12+, 16+ для творів літератури і мистецтва, замінивши їх на словосполучення "для сімейного перегляду", "не рекомендовано для дітей" та інші.

При цьому вони виступили за те, щоб зберегти маркування 18+. Відповідний законопроект прийняли у першому читанні.

Теми: Росіякультура


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