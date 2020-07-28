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В России приказали библиотекам убрать из общего доступа книги 18+

Вторник, 28 июля 2020, 12:00
В России приказали библиотекам убрать из общего доступа книги 18+
Фото chmnu.edu.ua

Министерство культуры России приказало библиотекам убрать из общего доступа в залах книги, содержащие информацию, маркированную "18+" и запрещенную для распространения среди детей.

Источник: тест приказа на портале правовой информации РФ, Медуза

Дословно: "Приказываю: 1. Утвердить прилагаемые правила предоставления и размещения общедоступными библиотеками находящейся в их фондах информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с ч.2 ст. 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"".

Детали: Министерство приказало библиотекам хранить книги с маркировкой 18+ или со словами "запрещено для детей" в отдельных залах, которые закрываются на ключ и недоступны для несовершеннолетних.

Если отдельного зала в библиотеке нет, то книги "18+" должны хранить в отдельном "шкафу под непосредственным контролем сотрудника библиотеки", который расположен вне доступа детей.

Также библиотекарям приказали выдавать читателям книги "соответствующие возрасту".

По данным Медузы, возрастную классификацию информационной продукции ввели в 2012 году. Она предусматривает пять градаций: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

В октябре 2019 года депутаты Госдумы предложили отказаться от возрастной маркировки 0+, 6+, 12+, 16+ для произведений литературы и искусства, заменив их на словосочетания "для семейного просмотра", "не рекомендовано для детей" и другие.

При этом они выступили за то, чтобы сохранить маркировку 18+. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.

Темы: Росcиякультура
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