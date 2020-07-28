Україна, Польща і Литва оголосили про створення "Люблінського трикутника"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про створення нового формату під назвою "Люблінський трикутник", до якого увійшли Україна, Польща та Литва.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба сказав у Любліні на спільній пресконференції з польським і литовським колегами.
"Сьогодні ми створюємо "Люблінський трикутник", формат, який стане важливим елементом розвитку і зміцнення Центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської і євроатлантичної сім'ї", - сказав Кулеба.
За його словами, співпраця трьох країн не обмежиться питаннями оборони, як створення спільної бригади ЛитПолУкрбриг. Насамперед йдеться про посилення економічної співпраці, торгівлі і туризму.
"Трикутник зосередиться на поглибленні взаємодії між нашими країнами, але ми також бачимо велику перспективу у тому, щоб він став інструментом ангажування тих країн, які потребують тісніших контактів із Заходом, з загальноєвропейськими структурами, і ми з колегами допомагатимемо нашим друзям і нашим сусідам активніше взаємодіяти у цій сфері", - додав Кулеба.
Він подякував Польщі і Литві за послідовну підтримку України на шляху до членства в Євросоюзі і НАТО, і у реалізації реформ.
Нагадаємо, під час візиту до Варшави Кулеба заявив, що Україна очікує від Польщі лідерської ролі у майбутній міжнародній платформі щодо деокупації Криму.