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Україна, Польща і Литва оголосили про створення "Люблінського трикутника"

Вівторок, 28 липня 2020, 12:13

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про створення нового формату під назвою "Люблінський трикутник", до якого увійшли Україна, Польща та Литва.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба сказав у Любліні на спільній пресконференції з польським і литовським колегами.

"Сьогодні ми створюємо "Люблінський трикутник", формат, який стане важливим елементом розвитку і зміцнення Центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської і євроатлантичної сім'ї", - сказав Кулеба.

За його словами, співпраця трьох країн не обмежиться питаннями оборони, як створення спільної бригади ЛитПолУкрбриг. Насамперед йдеться про посилення економічної співпраці, торгівлі і туризму.

"Трикутник зосередиться на поглибленні взаємодії між нашими країнами, але ми також бачимо велику перспективу у тому, щоб він став інструментом ангажування тих країн, які потребують тісніших контактів із Заходом, з загальноєвропейськими структурами, і ми з колегами допомагатимемо нашим друзям і нашим сусідам активніше взаємодіяти у цій сфері", - додав Кулеба.

Він подякував Польщі і Литві за послідовну підтримку України на шляху до членства в Євросоюзі і НАТО, і у реалізації реформ.

Нагадаємо, під час візиту до Варшави Кулеба заявив, що Україна очікує від Польщі лідерської ролі у майбутній міжнародній платформі щодо деокупації Криму.

Теми: УкраїнаЛитваПольщаМЗС


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