Украина, Польша и Литва договорились о создании "Люблинского треугольника"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о создании нового формата под названием "Люблинский треугольник", в который вошли Украина, Польша и Литва.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кулеба сказал в Люблине на совместной пресс-конференции с польским и литовским коллегами.

"Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник", формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепление Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи", - сказал Кулеба.

По его словам, сотрудничество трех стран не ограничится вопросами обороны, такими как создание совместной бригады ЛитПолУкрбриг. Прежде всего речь идет об усилении экономического сотрудничества, торговли и туризма.

"Треугольник сосредоточится на углублении взаимодействия между нашими странами, но мы также видим большую перспективу в том, чтобы он стал инструментом для привлечения тех стран, которые нуждаются в более тесных контактов с Западом, с общеевропейскими структурами, и мы с коллегами помогать нашим друзьям и нашим соседям активнее взаимодействовать в этой сфере", - добавил Кулеба.

Он поблагодарил Польшу и Литву за последовательную поддержку Украины на пути к членству в Евросоюзе и НАТО и в реализации реформ.

Напомним, во время визита в Варшаву Кулеба заявил, что Украина ожидает от Польши лидерской роли в будущей международной платформе по деоккупации Крыма.