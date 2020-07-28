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Кличко розповів у Київраді, що "ганяв вандалів" – і тепер може "накостиляти"

Вівторок, 28 липня 2020, 12:33

Міський голова Києва Віталій Кличко прийшов на засідання Київради із травмованою ногою, каже: надірвав ахілове сухожилля, відганяючи вандалів від стін у центрі міста.

Джерело: офіційний портал Києва, сторінка столичного мера у Facebook

Пряма мова Кличка: "Я сьогодні бачите, як прийшов… Минула субота видалася активною. Спочатку пограв із синами у футбол. А потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни в центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахілове сухожилля.

Але нічого, мені не звикати. Поки доведеться ходити не швидко.

І, може, безвідповідальні чиновники радіють, що тимчасово "чарівні пенделі" не долітатимуть? То тепер з’явилася нова опція для нерадивих – "накостиляти!".

Теми: Віталій Кличко


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