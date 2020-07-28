Кличко рассказал в Киевсовете, что "гонял вандалов" – и теперь может "накостылять"

Городской глава Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой, говорит: надорвал ахиллово сухожилие, отгоняя вандалов от стен в центре города.

Источник: официальный портал Киева, страница столичного мэра в Facebook

Прямая речь Кличко: "Я сегодня видите, как пришел... Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие.

Но ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить не быстро.

И, может, безответственные чиновники радуются, что временно "волшебные пендели" не будут долетать? Так теперь появилась новая опция для нерадивых – "накостылять".