Зеленський дав "безвіз" китайським туристам

Президент Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою.

Джерело: пресслужба президента, указ

Деталі: Президент України 28 липня підписав указ №295/2020 "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою".

Безвізовий режим для китайців буде діяти пів року: з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року.

Дослівно указ: "З метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китайською Народною Республікою, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму постановляю:

Запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів. Кабінету міністрів України вжити заходів, що випливають із цього указу. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування".

Цьому передувало: У червні Зеленський заявив, що доручить Міністерству закордонних справ розглянути можливість лібералізації візового режиму для громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії чи арабських країн, які приїжджають в Україну як туристи.