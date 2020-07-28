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Зеленський дав "безвіз" китайським туристам

Вівторок, 28 липня 2020, 12:49

Президент Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою.

Джерело: пресслужба президента, указ  

Деталі: Президент України 28 липня підписав указ №295/2020 "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою".

Безвізовий режим для китайців буде діяти пів року: з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року.

Дослівно указ: "З метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китайською Народною Республікою, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму постановляю:

  1. Запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.
  2. Кабінету міністрів України вжити заходів, що випливають із цього указу.
  3. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування".

Цьому передувало: У червні Зеленський заявив, що поставить завдання Міністерству закордонних справ розглянути можливість лібералізації візового режиму для громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії чи арабських країн, які приїжджають в Україну як туристи.

Теми: ЗеленськийКитайвізи


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