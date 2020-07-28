Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ryanair запустить з Одеси рейси в Афіни і Барселону

Вівторок, 28 липня 2020, 13:35

Авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск двох нових рейсів з Одеси в Афіни і Барселону в зимовому розкладі на 2020 - 2021 роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на видання Avianews.

У заяві авіакомпанії зазначено, що польоти в Грецію будуть виконуватися один раз на тиждень, в Іспанію - два рази на тиждень.

Мінімальна заявлена ​​ціна авіаквитків з урахуванням перевезення невеликого місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см починається від 979 грн в один бік.

Із системи бронювання Ryanair випливає, що обидва нові маршрути лоукост-авіакомпанія запустить з 27 жовтня.

Рейси Одеса-Афіни будуть виконуватися по суботах, в деякі тижні також по вівторках.

Польоти Одеса-Барселона внесені до розкладу по вівторках і суботах.

Як повідомлялось, Ryanair очікує, що спад в авіаперевезеннях через коронакризу триватиме ще 2-3 роки. 

Теми: авіаОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
авіа
Кулеба закликав не слухати погрози Лаврова щодо F-16 для України
Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16
США можуть розблокувати продаж F-16 Туреччині наступного тижня
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: