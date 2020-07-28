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Ryanair запустит из Одессы рейсы в Афины и Барселону

Вторник, 28 июля 2020, 13:35

Авиакомпания Ryanair объявила о запуске двух новых рейсов из Одессы в Афины и Барселону в зимнем расписании на 2020-2021 годы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Avianews.

В заявлении авиакомпании говорится, что полеты в Грецию будут выполняться один раз в неделю, в Испанию - два раза в неделю.

Минимальная заявленная цена авиабилетов с учетом перевозки небольшого места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см начинается от 979 грн в одну сторону.

Из системы бронирования Ryanair следует, что оба новые маршруты лоукост-авиакомпания запустит с 27 октября.

Рейсы Одесса-Афины будут выполняться по субботам, в некоторые недели также по вторникам.

Полеты Одесса-Барселона внесены в расписание по вторникам и субботам.

Как сообщалось, Ryanair ожидает, что спад в авиаперевозках из-за коронакризиса продлится еще 2-3 года.

Темы: авиаОдесса
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