У погоди флегматичні періоди: в Україну йдуть дощі  

29 серпня у середу до України наблизиться атмосферний фронт Dana, який зумовить дощі на заході України та частині центральних областей.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр

Пряма мова: 29-го липня, розіпхавши на всі боки антициклони Albrecht та Balu, до нас прорветься атмосферний фронт північного циклону Dana.

Цей фронт зумовить грозові дощі на Заході України, у Житомирській, Вінницькій та місцями в Київській областях.

Решта території належатиме сухій повітряній масі. Спека поки що залишається в Україні".

Деталі: За словами синоптика, у середу впродовж дня очікується +30+35 градусів, у західних областях +26+30 градусів.

У Києві 29 липня місцями дощ, гроза, більша ймовірність опадів - у другій половині дня та надвечір. У столиці до +33 градусів.

У четвер спека послабне до +26, +27 градусів.

Діденко додала, що у п’ятницю, суботу та неділю у Києві температура повітря опуститься до +22+24 градусів.

Синоптик також повідомила, що початок серпня зовсім не буде спекотним.