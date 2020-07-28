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У погоды флегматичные периоды: в Украину идут дожди

Вторник, 28 июля 2020, 13:57
У погоды флегматичные периоды: в Украину идут дожди
фото: УП

29 июля, в среду, в Украине приблизится атмосферный фронт Dana, который обусловит дожди на западе Украины и части центральных областей.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Укргидрометцентр

Прямая речь: "29 июля, распихав по сторонам антициклоны Albrecht и Balu, к нам прорвется атмосферный фронт северного циклона Dana.

Этот фронт обусловит грозовые дожди на западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях.

Остальная территория будет принадлежать сухой воздушной массе. Жара пока остается в Украине".

Детали: По словам синоптика, в среду в течение дня ожидается +30+35 градусов, в западных областях +26+30 градусов.

 

В Киеве 29 июля местами дождь, гроза, большая вероятность осадков - во второй половине дня и вечером. В столице до +33 градусов.

В четверг жара ослабеет до +26, +27 градусов.

Диденко добавила, что в пятницу, субботу и воскресенье в Киеве температура воздуха опустится до +22+24 градусов.

Синоптик также сообщила, что начало августа вовсе не будет жарким.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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