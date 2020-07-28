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В Осло зносять колишню будівлю уряду з фресками Пікассо, де скоїв теракт Брейвік

Вівторок, 28 липня 2020, 14:26
Фото: ЄП

В Осло розпочалися роботи з демонтажу двох фресок авторства Пабло Пікассо з колишньої будівлі уряду Норвегії, пошкодженої в результаті нападу Андерса Брейвіка в 2011 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Урядовий комплекс "Y Block", названий на честь його форми, планується знести через пошкодження від вибуху, який Брейвік влаштував перед тим, як почати стрільбу, в результаті якої загинули 77 осіб.

В результаті вибуху загинули 8 осіб і понад 200 отримали поранення, в тому числі члени уряду.

На стінах будівлі є дві фрески Пікассо вагою 250 і 60 тонн. У понеділок їх помістили в масивні металеві опори для вивозу і зберігання поблизу.

За планом їх розмістять у новому урядовому комплексі, будівництво якої планується завершити в 2025 році.

Противники проєкту, як в Норвегії, так і за кордоном, в останні роки мобілізувалися для порятунку будівлі, закликаючи відремонтувати її.

Теми: Норвегія


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