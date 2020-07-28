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В Осло сносят бывшее здание Кабмина с фресками Пикассо, где совершил теракт Брейвик

Вторник, 28 июля 2020, 14:26
В Осло сносят бывшее здание Кабмина с фресками Пикассо, где совершил теракт Брейвик
Фото: ЕП

В Осло начались работы по демонтажу двух фресок авторства Пабло Пикассо с бывшего здания правительства Норвегии, поврежденного в результате нападения Андерса Брейвика в 2011 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Правительственный строительный комплекс "Y Block", названный в честь его формы, планируется снести из-за повреждения от взрыва, который Брейвик устроил перед тем, как начать стрельбу, в результате которой погибли 77 человек.

В результате взрыва погибли 8 человек и более 200 получили ранения, в том числе члены правительства.

На стенах здания есть две фрески Пикассо весом 250 и 60 тонн, которые в понедельник поместили в массивные металлические опоры для вывоза и хранения поблизости.

По плану их разместят в новом правительственном здании, строительство которого планируется завершить в 2025 году.

Противники проекта, как в Норвегии, так и за рубежом, в последние годы мобилизовались для спасения здания, призывая его отремонтировать и сохранить.

Темы: Норвегия
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