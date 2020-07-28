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На міністра аграрної політики кандидата поки немає – Шмигаль

Вівторок, 28 липня 2020, 14:52
Фото з Facebook Кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що кандидатури на посаду міністра аграрної політики поки що немає.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар Шмигаля під час робочої поїздки в Полтавську область

Пряма мова: "Кандидатур немає, міністерство з'явиться".

Деталі: Шмигаль зазначив, що питання термінів створення Міністерства аграрної політики прив'язане до наявності кандидатури і сесійної роботи Верховної Ради, тому до вересня розділяти міністерства не будуть.

Але, за його словами, "принципове рішення" про те, що аграрна сфера повинна мати своє міністерство, прийняте.

Передісторія:

  • У кінці серпня 2019 року Верховна Рада затвердила запропонований прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком склад Кабінету міністрів, в якому Міністерство аграрної політики і продовольства об'єднали з Міністерством розвитку економіки і торгівлі.
  • Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром 17 січня цього року заявив про необхідність розділити деякі міністерства, серед яких і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
  • Тимофій Милованов, який очолював міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, відмовився очолити міністерство агропромислового комплексу.

Теми: Шмигаль Кабінет міністрів


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