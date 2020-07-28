Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На министра аграрной политики кандидата пока нет – Шмыгаль

Вторник, 28 июля 2020, 14:52
Фото с Facebook Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что кандидатуры на должность министра аграрной политики пока что нет.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий Шмыгаля в ходе рабочей поездки в Полтавскую область

Прямая речь: "Кандидатур нет, министерство появится".

Детали: Шмыгаль отметил, что вопрос сроков создания Министерства аграрной политики привязан к наличию кандидатуры и сессионной работе Верховной Рады, поэтому до сентября разделять министерства не будут.

Но, по его словам, "принципиальное решение" о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, принято.

Предыстория:

  • В конце августа 2019 года Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабинета министров, в котором Министерство аграрной политики и продовольствия объединили с Министерством развития экономики и торговли.
  • Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером 17 января этого года заявил о необходимости разделить некоторые министерства, среди которых и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
  • Тимофей Милованов, который возглавлял министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса.

Темы: ШмыгальКабинет министров


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСаакашвили предлагает вместо 764 судов оставить 200

Боевики второй день подряд нарушают режим "всеобъемлющей тишины"

Кучма покинул ТКГ по Донбассу

Зеленский дал "безвиз" китайским туристам

"Динамо" обнародовало переписку Суркиса с Луческу: "До встречи во вторник"

фотоНа базе отдыха Львовщины взорвалась машина: есть погибший

Все новости...
Шмыгаль
Необходимо подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС как можно скорее — Шмыгаль
Шмыгаль: Не обсуждаем эмиссию гривны с главой НБУ
Украина получит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС - Шмыгаль
Последние новости
16:04
Великобритания выделит 2 миллиарда фунтов на "тысячи миль" велодорожек
16:00
На Луганщине произошел обвал в шахте: погиб горняк
15:45
В Украине не становится больше областей, где можно ослаблять карантин
15:39
Одесский припортовый заявляет о попытках срыва конкурса по отбору поставщика сырья
15:32
Синоптики объявили штормовое предупреждение
15:24
В Кропивницком повесился капитан ВСУ
15:21
Киевсовет разрешит бесплатно парковаться у себя во дворе в выходные
15:10
Вопрос курса по 30 из НБУ не обсуждается – Шмыгаль
14:52
На министра аграрной политики кандидата пока нет – Шмыгаль
14:49
СБУ: Утечка данных из Cloudflare не несет угрозы для государственных ресурсов
Все новости...