На министра аграрной политики кандидата пока нет – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что кандидатуры на должность министра аграрной политики пока что нет.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий Шмыгаля в ходе рабочей поездки в Полтавскую область

Прямая речь: "Кандидатур нет, министерство появится".

Детали: Шмыгаль отметил, что вопрос сроков создания Министерства аграрной политики привязан к наличию кандидатуры и сессионной работе Верховной Рады, поэтому до сентября разделять министерства не будут.

Но, по его словам, "принципиальное решение" о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, принято.

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