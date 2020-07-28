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На министра аграрной политики кандидата пока нет – Шмыгаль

Вторник, 28 июля 2020, 14:52
На министра аграрной политики кандидата пока нет – Шмыгаль
Фото с Facebook Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что кандидатуры на должность министра аграрной политики пока что нет.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий Шмыгаля в ходе рабочей поездки в Полтавскую область

Прямая речь: "Кандидатур нет, министерство появится".

Детали: Шмыгаль отметил, что вопрос сроков создания Министерства аграрной политики привязан к наличию кандидатуры и сессионной работе Верховной Рады, поэтому до сентября разделять министерства не будут.

Но, по его словам, "принципиальное решение" о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, принято.

Предыстория:

  • В конце августа 2019 года Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабинета министров, в котором Министерство аграрной политики и продовольствия объединили с Министерством развития экономики и торговли.
  • Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером 17 января этого года заявил о необходимости разделить некоторые министерства, среди которых и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
  • Тимофей Милованов, который возглавлял министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса.

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Темы: ШмыгальКабинет министров
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