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Київрада дозволить безкоштовно паркуватися в себе у дворі у вихідні

Вівторок, 28 липня 2020, 15:21

У дворі Київради у вихідні та святкові дні можна буде безкоштовно припаркувати автомобіль, а електромобілі можна буде безкоштовно підзарядити.

Джерело: сайт Київської міської ради, секретар Київради Володимир Прокопів у Facebook

Деталі: Рішення "Про особливості використання території у дворі комплексу будівель Київської міської ради у вихідні та святкові дні та деякі заходи щодо стимулювання електротранспортної інфраструктури" підтримали 80 депутатів Київради.

Київрада планує відкрити свій двір для загального користування. Кияни та гості столиці у вихідні та святкові дні матимуть змогу використовувати територію у дворі адмінбудівлі на Хрещатику 36 для стоянки власних легкових автомобілів.

Умова доступу до парковки Київради – наявність вільних місць та дотримання правил відвідування території. Не порушувати громадський порядок, зберігати чистоту, розміщувати авто відповідно до розмітки. 

Пряма мова Прокопіва: "Планується, що місце для стоянки автомобілів у дворі Київради буде безкоштовним. Графік роботи: з 8:00 до 22:00. 

10% місць буде відведено для електромобілів. Також у дворі передбачені зарядні станції для електромобілів і виділені  місця стоянки для людей з інвалідністю.

Заїзд буде відкритий зі сторони вулиці Пушкінської".

 

Деталі: Прокопів наголосив, що цей проєкт дозволить кожному киянину і киянці у вихідні та святкові дні залишати свої автомобілі у внутрішньому дворі Київської міської ради.

Він сподівається, це полегшить життя водіям, які у вихідні не можуть знайти місце для стоянки авто в центрі столиці, і дозволить хоч трохи розвантажимо центр від автомобілів.

Головне нововведення цього рішення, за його словами, – це те, що тепер на території двору Київради з’являться зарядні станції для електромобілів. Ці станції перебуватимуть на балансі комунального підприємства "Госпкомобслуговування".

Тобто у святкові та вихідні дні власники електромобілів зможуть безкоштовно заряджати свої авто на території Київської міської ради.

Спочатку на електромобілі буде виділено близько 10% території стоянки. Але Прокопів вважає, що "з роками цей відсоток лише зростатиме, аби стимулювати жителів столиці переходити на більш екологічні види транспорту".

Прокопів похвалився, що "Київрада не лише говорить про відкритість влади", а й показує цю відкритість на власному прикладі та "задає тренд" усім іншим гілкам влади.

УП, доповнено
Теми: Київавто


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