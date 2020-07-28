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Киевсовет разрешит бесплатно парковаться у себя во дворе в выходные

Вторник, 28 июля 2020, 15:21
Киевсовет разрешит бесплатно парковаться у себя во дворе в выходные

Во дворе Киевсовета в выходные и праздничные дни можно будет бесплатно припарковать автомобиль, а электромобили можно будет бесплатно подзарядить.

Источник: сайт Киевского городского совета, заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в Facebook

Детали: Решение "Об особенностях использования территории во дворе комплекса зданий Киевского городского совета в выходные и праздничные дни и некоторых мероприятиях по стимулированию электротранспортной инфраструктуры" поддержали 80 депутатов Киевсовета.

Киевсовет планирует открыть свой двор для общего пользования. Киевляне и гости столицы в выходные и праздничные дни смогут использовать территорию во дворе админздания на Крещатике 36 для стоянки собственных легковых автомобилей.

Условие доступа к парковке Киевсовета – наличие свободных мест и соблюдение правил посещения территории: не нарушать общественный порядок, сохранять чистоту, размещать авто в соответствии с разметкой.

Прямая речь Прокопива: "Планируется, что место для стоянки автомобилей во дворе Киевсовета будет бесплатным. График работы: с 8:00 до 22:00.

10% мест будет отведено для электромобилей. Также во дворе предусмотрены зарядные станции для электромобилей и выделены места стоянки для людей с инвалидностью.

Заезд будет открыт со стороны улицы Пушкинской".

 

Детали: Прокопив подчеркнул, что этот проект позволит каждому киевлянину и киевлянке в выходные и праздничные дни оставлять свои автомобили во внутреннем дворе Киевского городского совета.

Он надеется, что это облегчит жизнь водителям, которые в выходные не могут найти место для стоянки авто в центре столицы, и позволит хоть немного разгрузим центр от автомобилей.

Главное новшество этого решения, по его словам, – это то, что теперь на территории двора Киевсовета появятся зарядные станции для электромобилей. Эти станции будут находиться на балансе коммунального предприятия "Хозкомобслуживание".

То есть в праздничные и выходные дни владельцы электромобилей смогут бесплатно заряжать свои авто на территории Киевского городского совета.

Сначала на электромобили будет выделено около 10% территории стоянки. Но Прокопив считает, что "с годами этот процент будет только расти, чтобы стимулировать жителей столицы переходить на более экологичные виды транспорта".

Заместитель Виталия Кличко похвастался, что "Киевсовет не только говорит об открытости власти", но и показывает эту открытость на собственном примере и "задает тренд" всем другим ветвям власти.

УП, дополнено
Темы: Киевавто
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