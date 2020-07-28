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У Кропивницькому повісився капітан ЗСУ

Вівторок, 28 липня 2020, 15:24
У Кропивницькому повісився капітан ЗСУ
Фото poltava.to

У Кропивницькому повісився командир протипожежної роти військової частини А-1405 капітан Збройних сил України.

Джерело: в.о. заступника командира з морально-психологічного забезпечення частини А-1405 Ганна Вольська у коментарі Суспільному

Пряма мова: "У частині про це стало відомо о 16:10. Капітан не перебував на службі у той час".

Деталі: Подія сталась 27 липня у лісосмузі поблизу вулиці Жадова.

Чоловікові було 33 роки.

За словами Вольської, у військового на службі проблем не було, характеризувався добре.

Триває слідство.

Теми: Кіровоградська областьЗбройні сили
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