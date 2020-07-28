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В Кропивницком повесился капитан ВСУ

Вторник, 28 июля 2020, 15:24
В Кропивницком повесился капитан ВСУ
Фото poltava.to

В Кропивницком повесился командир противопожарной роты воинской части А-1405 капитан Вооруженных сил Украины.

Источник: и.о. заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части А-1405 Анна Вольская в комментарии Общественному

Прямая речь: "В части об этом стало известно в 16:10. Капитан не находился на службе в то время".

Детали: Событие произошло 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова.

Мужчине было 33 года.

По словам Вольской, у военного на службе проблем не было, характеризовался хорошо.

Продолжается следствие.

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Темы: Кировоградская областьВооруженные силы
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