Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики оголосили штормове попередження

Вівторок, 28 липня 2020, 15:32
Синоптики оголосили штормове попередження

У зв’язку із грозами, градом та шквалами синоптики оголосили штормове попередження у західних областях України.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Дослівно: "Вдень 29 липня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 28-29 липня у центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також у вівторок у деяких річках у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях очікується підвищення рівнів води.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
погода
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: