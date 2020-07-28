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Синоптики оголосили штормове попередження

Вівторок, 28 липня 2020, 15:32

У зв’язку із грозами, градом та шквалами синоптики оголосили штормове попередження у західних областях України.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Дослівно: "Вдень 29 липня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 28-29 липня у центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також у вівторок у деяких річках у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях очікується підвищення рівнів води.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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