В связи с грозами, градом и шквалами синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях Украины.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Дословно: "Днем 29 июля в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 28-29 июля в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также во вторник в некоторых реках во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается повышение уровней воды.