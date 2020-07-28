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Синоптики объявили штормовое предупреждение

Вторник, 28 июля 2020, 15:32
Синоптики объявили штормовое предупреждение

В связи с грозами, градом и шквалами синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях Украины.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Дословно: "Днем 29 июля в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 28-29 июля в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также во вторник в некоторых реках во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается повышение уровней воды.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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