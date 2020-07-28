В Україні не більшає областей, де можна послаблювати карантин

Станом на 28 липня Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області не готові послаблювати карантин.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Як і минулої доби ці 9 областей не відповідають критеріям МОЗ для послаблення обмежень.

На Вінниччині та Житомирщині перевищений показник динаміки хвороби. На Львівщині – відсоток виявлення нових випадків.

Обидва показники не відповідають нормі у Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

На Закарпатті перевищено відсоток заповненості ліжок.

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