В Украине не становится больше областей, где можно ослаблять карантин

По состоянию на 28 июля Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не готовы ослаблять карантин.

Источник: данные Минздрава

Детали: Как и в прошшлые сутки эти 9 областей не отвечают критериям Минздрава для ослабления ограничений.

В Винницкой и Житомирской области превышен показатель динамики болезни. На Львовщине - процент выявления новых случаев.

Оба показатели не соответствуют норме в Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

На Закарпатье превышен процент заполненности коек.

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