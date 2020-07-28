На Луганщині стався обвал у шахті: загинув гірник

Гірник загинув на шахті "Новодружеська" у Луганській області під час виконання робіт з прибирання породи, прокуратура відкрила провадження.

Джерело: прокуратура Луганської області

Дослівно: "27 липня близько 15:50 години на вугледобувному підприємстві під час виконання робіт з прибирання породи стався обвал бетонної плити з покрівлі породи, внаслідок якого прохідник отримав несумісні з життям тілесні ушкодження".

Деталі: Даний факт кваліфікували за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини) ККУ.

Проводяться невідкладні слідчі дії.

Причини нещасного випадку будуть встановлені після проведення низки судових експертиз.