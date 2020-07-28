На Луганщині стався обвал у шахті: загинув гірник
Вівторок, 28 липня 2020, 16:00
Гірник загинув на шахті "Новодружеська" у Луганській області під час виконання робіт з прибирання породи, прокуратура відкрила провадження.
Джерело: прокуратура Луганської області
Дослівно: "27 липня близько 15:50 години на вугледобувному підприємстві під час виконання робіт з прибирання породи стався обвал бетонної плити з покрівлі породи, внаслідок якого прохідник отримав несумісні з життям тілесні ушкодження".
Деталі: Даний факт кваліфікували за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини) ККУ.
Проводяться невідкладні слідчі дії.
Причини нещасного випадку будуть встановлені після проведення низки судових експертиз.