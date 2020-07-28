На Луганщине произошел обвал в шахте: погиб горняк

Горняк погиб на шахте "Новодружеская" в Луганской области во время выполнения работ по уборке породы, прокуратура открыла производство.

Источник: прокуратура Луганской области

Дословно: "27 июля около 15:50 часов на угледобывающем предприятии при выполнении работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате которого проходчик получил несовместимые с жизнью телесные повреждения".

Детали: Данный факт квалифицировали по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека) УК.

Проводятся неотложные следственные действия.

Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз.