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На Луганщине произошел обвал в шахте: погиб горняк

Вторник, 28 июля 2020, 16:00
Фото с сайта прокуратуры

Горняк погиб на шахте "Новодружеская" в Луганской области во время выполнения работ по уборке породы, прокуратура открыла производство.

Источник: прокуратура Луганской области

Дословно: "27 июля около 15:50 часов на угледобывающем предприятии при выполнении работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате которого проходчик получил несовместимые с жизнью телесные повреждения".

Детали: Данный факт квалифицировали по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека) УК.

Проводятся неотложные следственные действия.

Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз.

Темы: Луганская областьпрокуратурашахты


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