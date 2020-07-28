Україна оновила список країн "червоної зони"

За даними міністерства охорони здоров’я, до списку країн "червоної зони" потрапити понад 60 країн, враховуючи Україну.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Інформацію в МОЗ підготували і опублікували опираючись на дані щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 27 липня 2020 року.

Зокрема до списку "червоної зони" потрапила Албанія, Болгарія.

Також у "червоній зоні" опинилась Україна та держави-сусіди: Молдова, Білорусь, Румунія, Росія.

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