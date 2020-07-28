Україна оновила список країн "червоної зони"
Вівторок, 28 липня 2020, 16:36
За даними міністерства охорони здоров’я, до списку країн "червоної зони" потрапити понад 60 країн, враховуючи Україну.
Джерело: пресслужба МОЗ
Деталі: Інформацію в МОЗ підготували і опублікували опираючись на дані щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 27 липня 2020 року.
Зокрема до списку "червоної зони" потрапила Албанія, Болгарія.
Також у "червоній зоні" опинилась Україна та держави-сусіди: Молдова, Білорусь, Румунія, Росія.
Нагадаємо:
- 15 липня Кабмін збільшив критерій кількості активних випадків COVID-19 для внесення країни до списку "червоної зони" з понад 40 до понад 55 на 100 тисяч населення.
- Особи, які повертаються з країн "червоної зони" мають проходити самоізоляцію/обсервацію або здавати ПЛР-тест.
Українська правда