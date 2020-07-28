Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна оновила список країн "червоної зони"

Вівторок, 28 липня 2020, 16:36
Україна оновила список країн червоної зони

За даними міністерства охорони здоров’я, до списку країн "червоної зони" потрапити понад 60 країн, враховуючи Україну.  

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Інформацію в МОЗ підготували і опублікували опираючись на дані щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 27 липня 2020 року.

Зокрема до списку "червоної зони" потрапила Албанія, Болгарія.

Також у "червоній зоні" опинилась Україна та держави-сусіди: Молдова, Білорусь, Румунія, Росія. 

 
 

Нагадаємо: 

  • 15 липня Кабмін збільшив критерій кількості активних випадків COVID-19 для внесення країни до списку "червоної зони" з понад 40 до понад 55 на 100 тисяч населення.
  • Особи, які повертаються з країн "червоної зони" мають проходити самоізоляцію/обсервацію або здавати ПЛР-тест.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: