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Україна оновила список країн "червоної зони"

Вівторок, 28 липня 2020, 16:36

За даними міністерства охорони здоров’я, до списку країн "червоної зони" потрапити понад 60 країн, враховуючи Україну.  

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Інформацію в МОЗ підготували і опублікували опираючись на дані щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 27 липня 2020 року.

Зокрема до списку "червоної зони" потрапила Албанія, Болгарія.

Також у "червоній зоні" опинилась Україна та держави-сусіди: Молдова, Білорусь, Румунія, Росія. 

 
 

Нагадаємо: 

  • 15 липня Кабмін збільшив критерій кількості активних випадків COVID-19 для внесення країни до списку "червоної зони" з понад 40 до понад 55 на 100 тисяч населення.
  • Особи, які повертаються з країн "червоної зони" мають проходити самоізоляцію/обсервацію або здавати ПЛР-тест.

Українська правда
Теми: коронавірускарантинМОЗ


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