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Украина обновила список стран "красной зоны"

Вторник, 28 июля 2020, 16:36

По данным министерства здравоохранения, в список стран "красной зоны" попали более 60 стран, включая Украину.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: Информацию в Минздраве подготовили и опубликовали опираясь на данные по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 27 июля 2020 года.

В частности в список "красной зоны" попала Албания, Болгария.

Также в "красной зоне" оказалась Украина и государства-соседи: Молдова, Беларусь, Румыния, Россия.

 
 

Напомним:

  • 15 июля Кабмин увеличил критерий количества активных случаев COVID-19 для внесения страны в список "красной зоны" с более 40 до 55 случаев на 100 000 населения.
  • Путешественники, которые возвращаются из стран "красной зоны", должны проходить самоизоляцию/обсервацию или сдавать ПЦР-тест.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинМинздрав


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