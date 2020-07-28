Украина обновила список стран "красной зоны"
Вторник, 28 июля 2020, 16:36
По данным министерства здравоохранения, в список стран "красной зоны" попали более 60 стран, включая Украину.
Источник: пресс-служба МОЗ
Детали: Информацию в Минздраве подготовили и опубликовали опираясь на данные по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 27 июля 2020 года.
В частности в список "красной зоны" попала Албания, Болгария.
Также в "красной зоне" оказалась Украина и государства-соседи: Молдова, Беларусь, Румыния, Россия.
Напомним:
- 15 июля Кабмин увеличил критерий количества активных случаев COVID-19 для внесения страны в список "красной зоны" с более 40 до 55 случаев на 100 000 населения.
- Путешественники, которые возвращаются из стран "красной зоны", должны проходить самоизоляцию/обсервацию или сдавать ПЦР-тест.
Украинская правда