Украина обновила список стран "красной зоны"

По данным министерства здравоохранения, в список стран "красной зоны" попали более 60 стран, включая Украину.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: Информацию в Минздраве подготовили и опубликовали опираясь на данные по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 27 июля 2020 года.

В частности в список "красной зоны" попала Албания, Болгария.

Также в "красной зоне" оказалась Украина и государства-соседи: Молдова, Беларусь, Румыния, Россия.

Напомним: