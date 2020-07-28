Ще один росіянин попросив притулку в Україні
Громадянин Росії незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: Неподалік від пункту пропуску "Юнаківка" на Сумщині, група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії. Чоловік у пішому порядку незаконно перетнув кордон з території РФ в Україну.
Під час з’ясування обставин правопорушення чоловік звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, як біженець.
У ході бесіди росіянин повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися.
Зазначається, що після проведення визначених у таких випадках законодавством заходів громадянина Росії направлено до органів Державної міграційної служби України.