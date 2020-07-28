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Ще один росіянин попросив притулку в Україні

Вівторок, 28 липня 2020, 16:39
Ще один росіянин попросив притулку в Україні

Громадянин Росії незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Неподалік від пункту пропуску "Юнаківка" на Сумщині, група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії. Чоловік у пішому порядку незаконно перетнув кордон з території РФ в Україну.

Під час з’ясування обставин правопорушення чоловік звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, як біженець.

У ході бесіди росіянин повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися.

Зазначається, що після проведення визначених у таких випадках законодавством заходів громадянина Росії направлено до органів Державної міграційної служби України.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаРосія
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