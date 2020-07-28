Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ще один росіянин попросив притулку в Україні

Вівторок, 28 липня 2020, 16:39

Громадянин Росії незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Неподалік від пункту пропуску "Юнаківка" на Сумщині, група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії. Чоловік у пішому порядку незаконно перетнув кордон з території РФ в Україну.

Під час з’ясування обставин правопорушення чоловік звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, як біженець.

У ході бесіди росіянин повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися.

Зазначається, що після проведення визначених у таких випадках законодавством заходів громадянина Росії направлено до органів Державної міграційної служби України.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоСаакашвілі пропонує замість 764 судів залишити 200

Бойовики другий день поспіль порушують режим "всеосяжної тиші"

Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу

Зеленський дав "безвіз" китайським туристам

У "Динамо" оприлюднили листування Суркіса з Луческу: "До зустрічі у вівторок"

фотоНа базі відпочинку Львівщини вибухнула автівка: є загиблий

Усі новини...
Прикордонна служба
Підбили підсумки Sea Breeze: 26 кораблів, 19 літаків і приблизно 2000 вояків
Біля Польщі затримали лже-прикордонника
Нервовий водій намагався ввезти в Україну портрети Путіна і заборонену символіку
Останні новини
16:39
На піку карантину приховане безробіття в Україні сягало 17% від робочої сили - дослідження
16:39
відеоЩе один росіянин попросив притулку в Україні
16:36
таблицяУкраїна оновила список країн "червоної зони"
16:24
Італія хоче продовжити надзвичайний стан через коронавірус до кінця жовтня
16:04
Британія виділить 2 мільярда фунтів на "тисячі миль" велодоріжок
16:00
На Луганщині стався обвал у шахті: загинув гірник
15:45
В Україні не більшає областей, де можна послаблювати карантин
15:44
Інститут, який займається закупівлями підручників, очолив колишній працівник МОН часів Табачника
15:39
Одеський припортовий заявляє про спроби зриву конкурса щодо відбору постачальника сировини
15:32
Синоптики оголосили штормове попередження
Усі новини...