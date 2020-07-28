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Еще один россиянин попросил убежища в Украине

Вторник, 28 июля 2020, 16:39
Еще один россиянин попросил убежища в Украине

Гражданин России незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Неподалеку от пункта пропуска "Юнаковка" на Сумщине, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России. Мужчина в пешем порядке незаконно пересек границу с территории РФ в Украину.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите, как беженец.

В ходе беседы россиянин сообщил, что в России он преследуется за политические и религиозные взгляды, а потому не мог там больше оставаться.

Отмечается, что после проведения определенных в таких случаях законодательством мер гражданин России был направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаРосcия
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