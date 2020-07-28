Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Еще один россиянин попросил убежища в Украине

Вторник, 28 июля 2020, 16:39

Гражданин России незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Неподалеку от пункта пропуска "Юнаковка" на Сумщине, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России. Мужчина в пешем порядке незаконно пересек границу с территории РФ в Украину.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите, как беженец.

В ходе беседы россиянин сообщил, что в России он преследуется за политические и религиозные взгляды, а потому не мог там больше оставаться.

Отмечается, что после проведения определенных в таких случаях законодательством мер гражданин России был направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСаакашвили предлагает вместо 764 судов оставить 200

Боевики второй день подряд нарушают режим "всеобъемлющей тишины"

Кучма покинул ТКГ по Донбассу

Зеленский дал "безвиз" китайским туристам

"Динамо" обнародовало переписку Суркиса с Луческу: "До встречи во вторник"

фотоНа базе отдыха Львовщины взорвалась машина: есть погибший

Все новости...
Пограничная служба
Подвели итоги Sea Breeze: 26 кораблей, 19 самолетов и примерно 2000 воинов
Возле Польши задержан лже-пограничник
Нервный водитель пытался ввезти в Украину портреты Путина и запрещенную символику
Последние новости
17:10
В областной больнице Винничины зафиксировали вспышку COVID-19
16:54
Курорты "покраснели": Минздрав изменил правила возвращения в Украину из нескольких стран
16:39
На піку карантину приховане безробіття в Україні сягало 17% від робочої сили - дослідження
16:39
видеоЕще один россиянин попросил убежища в Украине
16:36
таблицаУкраина обновила список стран "красной зоны"
16:24
Италия хочет продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса до конца октября
16:04
Великобритания выделит 2 миллиарда фунтов на "тысячи миль" велодорожек
16:00
На Луганщине произошел обвал в шахте: погиб горняк
15:45
В Украине не становится больше областей, где можно ослаблять карантин
15:39
Одесский припортовый заявляет о попытках срыва конкурса по отбору поставщика сырья
Все новости...