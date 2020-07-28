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У Маріуполі невідомий з сокирою напав на синагогу

Вівторок, 28 липня 2020, 17:23
У Маріуполі невідомий з сокирою напав на синагогу

У вівторок невідомий напав з сокирою на синагогу в Маріуполі і поранив охоронця, тікаючи зловмисник закидав будівлю банками і пакетами з фекаліями.

Джерело: Facebook-сторінка головного рабина України Моше Реувена Азмана

Пряма мова: "28 липня 2020 року (7 Ава за єврейським літочисленням) на синагогу Маріуполя було скоєно напад. Після ранкової молитви в синагогу ввійшов невідомий з сокирою.

Він напав на охоронця, який вийшов назустріч, і завдав йому кілька ударів сокирою.

Зав'язалася бійка і, незважаючи на отримані поранення, охоронцю вдалося обеззброїти злочинця".

 

Деталі: За його словами, тікаючи, нападник кинув "в будівлю синагоги банки і пакети з фекаліями, піском і невідомою речовиною".

 

Головний рабин Маріуполя розповів, що в синагозі викликали поліцію і зараз правоохоронці шукають злочинця.

 

Він подякував охоронцю Ріхарду Голомазову, який захистив всіх, хто знаходився в будівлі.

Українська правда
Теми: нападМаріуполь
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