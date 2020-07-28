У Маріуполі невідомий з сокирою напав на синагогу
У вівторок невідомий напав з сокирою на синагогу в Маріуполі і поранив охоронця, тікаючи зловмисник закидав будівлю банками і пакетами з фекаліями.
Джерело: Facebook-сторінка головного рабина України Моше Реувена Азмана
Пряма мова: "28 липня 2020 року (7 Ава за єврейським літочисленням) на синагогу Маріуполя було скоєно напад. Після ранкової молитви в синагогу ввійшов невідомий з сокирою.
Він напав на охоронця, який вийшов назустріч, і завдав йому кілька ударів сокирою.
Зав'язалася бійка і, незважаючи на отримані поранення, охоронцю вдалося обеззброїти злочинця".
Деталі: За його словами, тікаючи, нападник кинув "в будівлю синагоги банки і пакети з фекаліями, піском і невідомою речовиною".
Головний рабин Маріуполя розповів, що в синагозі викликали поліцію і зараз правоохоронці шукають злочинця.
Він подякував охоронцю Ріхарду Голомазову, який захистив всіх, хто знаходився в будівлі.