Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе неизвестный с топором напал на синагогу

Вторник, 28 июля 2020, 17:23
В Мариуполе неизвестный с топором напал на синагогу

Во вторник неизвестный напал с топором на синагогу в Мариуполе и ранил охранника, убегая злоумышленник закидал здание банками и пакетами с фекалиями.

Источник: Facebook-страница главного раввина Украины Моше Реувена Азмана

Прямая речь: "28 июля 2020 года (7 Ава по еврейскому летоисчислению) на синагогу Мариуполя было совершено нападение. После утренней молитвы в синагогу вошел неизвестный с топором.

Он напал на охранника, вышедшего навстречу, и нанес ему несколько ударов топором.

Завязалась драка и, несмотря на полученные ранения, охраннику удалось обезоружить преступника".

 

Детали: По его словам, убегая, нападающий бросил "в здание синагоги банки и пакеты с фекалиями, песком и неизвестным веществом".

 

Главный раввин Мариуполя рассказал, что в синагоге вызвали полицию и сейчас правоохранители ищут преступника.

 

Он поблагодарил охранника Рихарда Голомазова, который защитил всех, находящихся в здании.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападениеМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
нападение
Ни одна страна не предоставила Украине разведданных о наступлении россиян – Зеленский
Россияне планировали захватить Украину за 10 дней, но не получилось из-за чрезмерной секретности – RUSI
Нападение на мужа Пелоси повлияет на ее политическую карьеру – CNN
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: