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В Мариуполе неизвестный с топором напал на синагогу

Вторник, 28 июля 2020, 17:23

Во вторник неизвестный напал с топором на синагогу в Мариуполе и ранил охранника, убегая злоумышленник закидал здание банками и пакетами с фекалиями.

Источник: Facebook-страница главного раввина Украины Моше Реувена Азмана

Прямая речь: "28 июля 2020 года (7 Ава по еврейскому летоисчислению) на синагогу Мариуполя было совершено нападение. После утренней молитвы в синагогу вошел неизвестный с топором.

Он напал на охранника, вышедшего навстречу, и нанес ему несколько ударов топором.

Завязалась драка и, несмотря на полученные ранения, охраннику удалось обезоружить преступника".

 

Детали: По его словам, убегая, нападающий бросил "в здание синагоги банки и пакеты с фекалиями, песком и неизвестным веществом".

 

Главный раввин Мариуполя рассказал, что в синагоге вызвали полицию и сейчас правоохранители ищут преступника.

 

Он поблагодарил охранника Рихарда Голомазова, который защитил всех, находящихся в здании.

Украинская правда
Темы: нападениеМариуполь


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