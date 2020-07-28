В Мариуполе неизвестный с топором напал на синагогу

Во вторник неизвестный напал с топором на синагогу в Мариуполе и ранил охранника, убегая злоумышленник закидал здание банками и пакетами с фекалиями.

Источник: Facebook-страница главного раввина Украины Моше Реувена Азмана

Прямая речь: "28 июля 2020 года (7 Ава по еврейскому летоисчислению) на синагогу Мариуполя было совершено нападение. После утренней молитвы в синагогу вошел неизвестный с топором.

Он напал на охранника, вышедшего навстречу, и нанес ему несколько ударов топором.

Завязалась драка и, несмотря на полученные ранения, охраннику удалось обезоружить преступника".

Детали: По его словам, убегая, нападающий бросил "в здание синагоги банки и пакеты с фекалиями, песком и неизвестным веществом".

Главный раввин Мариуполя рассказал, что в синагоге вызвали полицию и сейчас правоохранители ищут преступника.

Он поблагодарил охранника Рихарда Голомазова, который защитил всех, находящихся в здании.