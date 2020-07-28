Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одещині обстріляли авто: поліція проводить операцію "перехоплення"

Вівторок, 28 липня 2020, 17:21
На Одещині обстріляли авто: поліція проводить операцію перехоплення

Поблизу села Візирка в Одеській області шукають правопорушників, які обстріляли автівку посеред дороги.

Джерело: Відділ комунікації поліції Одещини, місцевий активіст Дем'ян Ганул у Facebook

Деталі: Поліції повідомили, що в автівку посеред траси хтось вистрелив. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Для встановлення місця знаходження та затримання правопорушників в дію введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини стрілянини.

 

Пряма мова Ганула: "Toyota RAV4 на київських номерах і нерозмитнений Mercedes. Нас хотіли зіштовхнути з траси, ми поверталися до Одеси з Южного. Потім почали обстрілювати з травматичної зброї. Дивом не потрапили в мене. Ми почали відстрілюватися".

Щойно скоєно замах на мене. Дорогою з Южного. Чекаю на поліцію, подробиці згодом.

Опубліковано Дем'яном Ганулом Вівторок, 28 липня 2020 р.

Upd. Поліція розповіла, що автомобілі, на яких пересувалися учасники стрілянини, знайшли та вилучили. Спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення" завершено.

Зараз проводиться огляд транспортних засобів, на яких чоловіки пересувалися. В одному з автомобілів виявлено та вилучено пістолет-травмат. Чоловіки - жителі міста Южне віком від 25-ти до 31-го років.

Правоохоронці розслідують справу за статтею "хуліганство".

Нагадаємо: Ганул - лідер громадської організації "Вуличний фронт". 

У січні 2019 року УП писала, як в Одесі проходила акція зоозахисників, яку підтримував активіст

3 квітня цього року він повідомляв, що хтось спалив автомобіль його дружини.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьполіціяавто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Одеська область
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
На Одещині була ракетна загроза
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: