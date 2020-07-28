На Одещині обстріляли авто: поліція проводить операцію "перехоплення"

Поблизу села Візирка в Одеській області шукають правопорушників, які обстріляли автівку посеред дороги.

Джерело: Відділ комунікації поліції Одещини

Деталі: Поліції повідомили, що в автівку посеред траси хтось вистрелив. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Для встановлення місця знаходження та затримання правопорушників в дію введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини стрілянини.