На Одещині обстріляли авто: поліція проводить операцію "перехоплення"
Вівторок, 28 липня 2020, 17:21
Поблизу села Візирка в Одеській області шукають правопорушників, які обстріляли автівку посеред дороги.
Джерело: Відділ комунікації поліції Одещини
Деталі: Поліції повідомили, що в автівку посеред траси хтось вистрелив. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Для встановлення місця знаходження та затримання правопорушників в дію введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини стрілянини.
Українська правда