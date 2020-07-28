На Одещині обстріляли авто: поліція проводить операцію "перехоплення"

Поблизу села Візирка в Одеській області шукають правопорушників, які обстріляли автівку посеред дороги.

Джерело: Відділ комунікації поліції Одещини, місцевий активіст Дем'ян Ганул у Facebook

Деталі: Поліції повідомили, що в автівку посеред траси хтось вистрелив. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Для встановлення місця знаходження та затримання правопорушників в дію введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини стрілянини.

Пряма мова Ганула: "Toyota RAV4 на київських номерах і нерозмитнений Mercedes. Нас хотіли зіштовхнути з траси, ми поверталися до Одеси з Южного. Потім почали обстрілювати з травматичної зброї. Дивом не потрапили в мене. Ми почали відстрілюватися".

Щойно скоєно замах на мене. Дорогою з Южного. Чекаю на поліцію, подробиці згодом. Опубліковано Дем'яном Ганулом Вівторок, 28 липня 2020 р.

Upd. Поліція розповіла, що автомобілі, на яких пересувалися учасники стрілянини, знайшли та вилучили. Спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення" завершено.

Зараз проводиться огляд транспортних засобів, на яких чоловіки пересувалися. В одному з автомобілів виявлено та вилучено пістолет-травмат. Чоловіки - жителі міста Южне віком від 25-ти до 31-го років.

Правоохоронці розслідують справу за статтею "хуліганство".

Нагадаємо: Ганул - лідер громадської організації "Вуличний фронт".

У січні 2019 року УП писала, як в Одесі проходила акція зоозахисників, яку підтримував активіст.

3 квітня цього року він повідомляв, що хтось спалив автомобіль його дружини.