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На Одещині обстріляли авто: поліція проводить операцію "перехоплення"

Вівторок, 28 липня 2020, 17:21

Поблизу села Візирка в Одеській області шукають правопорушників, які обстріляли автівку посеред дороги.

Джерело: Відділ комунікації поліції Одещини

Деталі: Поліції повідомили, що в автівку посеред траси хтось вистрелив. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Для встановлення місця знаходження та затримання правопорушників в дію введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини стрілянини.

 

Українська правда
Теми: Одеська областьполіціяавто


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