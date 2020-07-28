В Одесской области обстреляли авто: полиция проводит операцию "перехват"

Вблизи села Визирка в Одесской области ищут правонарушителей, обстреляли машину посреди дороги.

Источник: Отдел коммуникации полиции Одесской

Детали: Полиции сообщили, что в машину посреди трассы кто-то выстрелил. В результате происшествия никто не пострадал.

Для установления места нахождения и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейскую операцию "Перехват".

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства стрельбы.