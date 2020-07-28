В Одесской области обстреляли авто: полиция проводит операцию "перехват"
Вторник, 28 июля 2020, 17:21
Вблизи села Визирка в Одесской области ищут правонарушителей, обстреляли машину посреди дороги.
Источник: Отдел коммуникации полиции Одесской
Детали: Полиции сообщили, что в машину посреди трассы кто-то выстрелил. В результате происшествия никто не пострадал.
Для установления места нахождения и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейскую операцию "Перехват".
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства стрельбы.
Украинская правда