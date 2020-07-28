В Одесской области обстреляли авто: полиция проводит операцию "перехват"

Вблизи села Визирка в Одесской области ищут правонарушителей, обстреляли машину посреди дороги.

Источник: Отдел коммуникации полиции Одесской

Детали: Полиции сообщили, что в машину посреди трассы кто-то выстрелил. В результате происшествия никто не пострадал.

Для установления места нахождения и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейскую операцию "Перехват".

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства стрельбы.

Прямая речь Ганула: "Toyota RAV4 на киевских номерах и нерастаможенный Mercedes. Нас хотели столкнуть с трассы, мы возвращались в Одессу из Южного. Затем начали обстреливать из травматического оружия. Чудом не попали в меня. Мы начали отстреливаться...".

Щойно скоєно замах на мене. Дорогою з Южного. Чекаю на поліцію, подробиці згодом. Опубліковано Дем'яном Ганулом Вівторок, 28 липня 2020 р.

Upd. Полиция рассказала, что автомобили, на которых передвигались участники стрельбы, нашли и изъяли. Специальную полицейскую операцию "Перехват" завершили.

Сейчас проводится осмотр транспортных средств, на которых мужчины передвигались. В одном из автомобилей обнаружили и изъяли пистолет-травмат. Мужчины - жители города Южное в возрасте от 25-ти до 31 лет.

Правоохранители расследуют дело по статье "хулиганство".

Напомним: Ганул - лидер общественной организации "Уличный фронт".

В января 2019 года УП писала, как в Одессе проходила акция зоозащитников, которую поддерживал активист.

3 апреля этого года он сообщал, что кто-то сжег автомобиль его жены.