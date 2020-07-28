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Латвія зобов'яже здавати тест на коронавірус усіх, хто в'їздить в країну для роботи

Вівторок, 28 липня 2020, 17:58

Латвія запроваджує обов’язкові тести на коронавірус для усіх іноземних громадян з країн підвищеного ризику, які їдуть до Латвії з метою роботи.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi, таке рішення ухвалив уряд сьогодні, 28 липня.

Починаючи з 1 серпня трудові мігранти, які прибувають до Латвії з країн високого ризику зараження, у тому числі діячі культури, повинні будуть здати два тести на коронавірус (другий – за 5-7 днів після першого). До отримання другого негативного результату необхідно буде залишатися на самоізоляції.

Досі правило про самоізоляцію не поширювалося на діячів культури, що прибувають з "країн ризику".

Вартість тестів сплачуватиме держава – у випадку, якщо за цього працівника сплачує податки певне підприємство у Латвії.

В інших випадках за тест потрібно буде сплатити самостійно, або ж ці витрати має покривати організатор заходу, який запросив артиста.

Починаючи з 22 червня, 28% зареєстрованих в Латвії заражень виявилися завезеними з-за кордону.

Як повідомлялося раніше, з 24 липня "червоний список" Латвії поповнився на ще чотири країни Шенгену: у нього додалися Бельгія, Чехія, Австрія та Швейцарія.

Тепер у списку 12 країн: окрім вищезгаданих, це також Швеція, Хорватія, Болгарія, Румунія, Іспанія, Португалія, Люксембург та Андорра.

"Українська правда" у Threads

Теми: Латвія
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