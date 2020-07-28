Латвия обяжет сдавать тест на коронавирус всех, кто въезжает в страну для работы

Латвия вводит обязательные тесты на коронавирус для всех иностранных граждан из стран повышенного риска, которые едут в Латвию с целью работы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, такое решение приняло правительство сегодня, 28 июля.

Начиная с 1 августа трудовые мигранты, прибывающие в Латвию из стран высокого риска заражения, в том числе деятели культуры, должны будут сдать два теста на коронавирус (второй - через 5-7 дней после первого). До получения второго отрицательного результата необходимо будет оставаться на самоизоляции.

До сих пор правило о самоизоляции не распространялось на деятелей культуры, прибывающих из "стран риска".

Стоимость тестов оплачивает государство - в случае, если за этого работника платит налоги определенное предприятие в Латвии.

В других случаях тест нужно будет оплатить самостоятельно, или же эти расходы должен покрывать организатор мероприятия, пригласивший артиста.

Начиная с 22 июня, 28% зарегистрированных в Латвии заражений оказались завезенными из-за рубежа.

Как сообщалось ранее, с 24 июля "красный список" Латвии пополнился еще четыре страны Шенгена: в него добавились Бельгия, Чехия, Австрия и Швейцария.

Теперь в списке 12 стран: помимо вышеупомянутых, это также Швеция, Хорватия, Болгария, Румыния, Испания, Португалия, Люксембург и Андорра.