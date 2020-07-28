У Білорусі затримали журналістів і поручителів за суперника Лукашенка
Вівторок, 28 липня 2020, 19:03
У столиці Білорусі Мінську біля будівлі КДБ 28 липня затримали журналістів TUT.BY, "Белсат", ТАСС і Reuters.
Джерело: "Радыё Свабода", TUT.BY
Деталі: Прихильники арештованого Віктора Бабарико подавали цього дня в КДБ клопотання про зміну політику запобіжного заходу. Пізніше журналістів відпустили, але затримали ще кількох людей, які прийшли поручитися за Бабарико. За інформацією TUT.BY, затримано сім осіб.
Кореспондент "Свабода" повідомив, що навіть відвідувачі кафе біля будівлі КДБ були затримані.
Координатор штабу Бабарико Марія Колесникова своє клопотання подати змогла.
Передісторія:
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