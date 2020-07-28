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У Білорусі затримали журналістів і поручителів за суперника Лукашенка

Вівторок, 28 липня 2020, 19:03
У Білорусі затримали журналістів і поручителів за суперника Лукашенка
Белапан

У столиці Білорусі Мінську біля будівлі КДБ 28 липня затримали журналістів TUT.BY, "Белсат", ТАСС і Reuters.

Джерело: "Радыё Свабода", TUT.BY

Деталі: Прихильники арештованого Віктора Бабарико подавали цього дня в КДБ клопотання про зміну політику запобіжного заходу. Пізніше журналістів відпустили, але затримали ще кількох людей, які прийшли поручитися за Бабарико. За інформацією TUT.BY, затримано сім осіб.

Кореспондент "Свабода" повідомив, що навіть відвідувачі кафе біля будівлі КДБ були затримані.

Координатор штабу Бабарико Марія Колесникова своє клопотання подати змогла.

Передісторія:

  • Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року.
  • 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
  • Голова ЦВК Лідія Єрмошина відхилила пропозиції правозахисників про проведення дистанційних президентських виборів під час епідемії COVID-19, тому що "немає часу вживати ці заходи". Лукашенко не бачив причин відкладати вибори через пандемію.
  • 11 червня у Бєлгазпромбанку і низці інших компаній пройшли обшуки. Комітет державного контролю заявив, що було порушено кримінальну справу за відмивання грошей і ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Справу розпочали проти потенційного кандидата в президенти Віктора Бабарико.
  • 18 червня Віктор Бабарико та його син, керівник ініціативної групи були затримані.
  • 14 липня ЦВК зареєструвала в якості кандидатів у президенти Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Анну Конопатську, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечню. Віктор Бабарико та Валерій Цапкал не були зареєстровані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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