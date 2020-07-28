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В Беларуси задержали журналистов и поручителей за соперника Лукашенко

Вторник, 28 июля 2020, 19:03
В Беларуси задержали журналистов и поручителей за соперника Лукашенко
Белапан

В столице Беларуси Минске у здания КГБ 28 июля были задержаны журналисты TUT.BY, "Белсат", ТАСС и Reuters.

Источник: "Радыё Свабода", TUT.BY

Детали: Сторонники арестованного Виктора Бабарыко подали в этот день в КГБ ходатайство об изменении политику пресечения. Позже журналистов отпустили, но задержали еще нескольких людей, которые пришли поручиться за Бабарыко. По информации TUT.BY, задержаны семь человек.

Корреспондент "Свабоды" сообщил, что даже посетители кафе возле здания КГБ были задержаны.

Координатор штаба Бабарыко Мария Колесникова свое ходатайство подать смогла.

Предыстория:

  • Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года.
  • 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.
  • Председатель ЦИК Лидия Ярмошина отклонила предложения правозащитников о проведении дистанционных президентских выборов во время эпидемии COVID-19, потому что "нет времени принимать эти меры". Лукашенко не видел причин откладывать выборы из-за пандемии.
  • 11 июня Белгазпромбанк и ряд других компаний прошли обыски. Комитет государственного контроля заявил, что было возбуждено уголовное дело за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Дело начали против потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико.
  • 18 июня Виктор Бабарико и его сын, руководитель инициативной группы были задержаны.
  • 14 июля ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Анну Конопатскую, Андрея Дмитриева и Сергея Черечного. Виктор Бабарико и Валерий Цапкал не были зарегистрированы.

Темы: Беларусь
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