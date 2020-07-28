В Беларуси задержали журналистов и поручителей за соперника Лукашенко

В столице Беларуси Минске у здания КГБ 28 июля были задержаны журналисты TUT.BY, "Белсат", ТАСС и Reuters.

Источник: "Радыё Свабода", TUT.BY

Детали: Сторонники арестованного Виктора Бабарыко подали в этот день в КГБ ходатайство об изменении политику пресечения. Позже журналистов отпустили, но задержали еще нескольких людей, которые пришли поручиться за Бабарыко. По информации TUT.BY, задержаны семь человек.

Корреспондент "Свабоды" сообщил, что даже посетители кафе возле здания КГБ были задержаны.

Координатор штаба Бабарыко Мария Колесникова свое ходатайство подать смогла.

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