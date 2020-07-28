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Бразильці, боснійці та киргизи воюють на Донбасі з боку окупантів – ОГП

Вівторок, 28 липня 2020, 19:50

Прокурори розпочали кримінальні провадження за фактами участі найманців з іноземних держав у війні на Донбасі.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: Прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року по теперішній час, щонайменше 3 громадянина Киргизької Республіки, 5 громадян Боснії і Герцеговини та 7 громадян Федеративної Республіки Бразилія брали участь у боях.

Іноземні найманці "служили" у складі різних підрозділів НЗФ РФ. Зокрема, у так званих 14 батальйоні територіальної оборони "Призрак", 11 окремому мотострілецькому полку "Восток", 5 окремій мотострілецькій бригаді "Оплот", приватній військовій компанії "Вагнер".

Максимальне покарання за їхні дії передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Українська правда
Теми: Донбасвійна


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