Бразильці, боснійці та киргизи воюють на Донбасі з боку окупантів – ОГП

Прокурори розпочали кримінальні провадження за фактами участі найманців з іноземних держав у війні на Донбасі.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: Прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року по теперішній час, щонайменше 3 громадянина Киргизької Республіки, 5 громадян Боснії і Герцеговини та 7 громадян Федеративної Республіки Бразилія брали участь у боях.

Іноземні найманці "служили" у складі різних підрозділів НЗФ РФ. Зокрема, у так званих 14 батальйоні територіальної оборони "Призрак", 11 окремому мотострілецькому полку "Восток", 5 окремій мотострілецькій бригаді "Оплот", приватній військовій компанії "Вагнер".

Максимальне покарання за їхні дії передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.