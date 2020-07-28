Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бразильцы, боснийцы и киргизы воюют на Донбассе со стороны оккупантов – ОГП

Вторник, 28 июля 2020, 19:50
Бразильцы, боснийцы и киргизы воюют на Донбассе со стороны оккупантов – ОГП

Прокуроры начали уголовные производства по фактам участия наемников из иностранных государств в войне на Донбассе.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, не менее 3 гражданина Кыргызской Республики, 5 граждан Боснии и Герцеговины и 7 граждан Федеративной Республики Бразилия участвовали в боях.

Иностранные наемники "служили" в составе различных подразделений НЗФ РФ. В частности, в так называемых 14 батальоне территориальной обороны "Призрак", 11 отдельном мотострелковом полке "Восток", 5 отдельной мотострелковой бригаде "Оплот", частной военной компании "Вагнер".

Максимальное наказание за их действия предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Украинская правда
Темы: Донбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: