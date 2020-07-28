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Бразильцы, боснийцы и киргизы воюют на Донбассе со стороны оккупантов – ОГП

Вторник, 28 июля 2020, 19:50

Прокуроры начали уголовные производства по фактам участия наемников из иностранных государств в войне на Донбассе.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, не менее 3 гражданина Кыргызской Республики, 5 граждан Боснии и Герцеговины и 7 граждан Федеративной Республики Бразилия участвовали в боях.

Иностранные наемники "служили" в составе различных подразделений НЗФ РФ. В частности, в так называемых 14 батальоне территориальной обороны "Призрак", 11 отдельном мотострелковом полке "Восток", 5 отдельной мотострелковой бригаде "Оплот", частной военной компании "Вагнер".

Максимальное наказание за их действия предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Украинская правда
Темы: Донбассвойна


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