Бразильцы, боснийцы и киргизы воюют на Донбассе со стороны оккупантов – ОГП

Прокуроры начали уголовные производства по фактам участия наемников из иностранных государств в войне на Донбассе.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, не менее 3 гражданина Кыргызской Республики, 5 граждан Боснии и Герцеговины и 7 граждан Федеративной Республики Бразилия участвовали в боях.

Иностранные наемники "служили" в составе различных подразделений НЗФ РФ. В частности, в так называемых 14 батальоне территориальной обороны "Призрак", 11 отдельном мотострелковом полке "Восток", 5 отдельной мотострелковой бригаде "Оплот", частной военной компании "Вагнер".

Максимальное наказание за их действия предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.